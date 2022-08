“Per me non esiste un prima e un dopo la malattia — rivela il costumista —. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita”. Tuttavia, prosegue, “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con chiarezza”.

Ciacci racconta di una discriminazione subìta proprio per la sua malattia: “Mi hanno riferito che una mia famosa collega è andata da un direttore di rete a dirgli di non farmi lavorare perché ero malato. All’inizio mi sono sentito tradito, poi mi sono detto che le avrei dimostrato che posso lavorare a faccia scoperta, raggiungendo tante persone che mi seguono in tv”.