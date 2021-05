“Me sto a sentì male”, la reazione della fidanzata di Damiano per la vittoria all’Eurovision

Da qualche settimana Damiano David, frontman dei Maneskin, ha reso nota la sua relazione con Giorgia Soleri. “Dopo 4 anni si può dire, no?” così il cantante 22enne è uscito allo scoperto e ha svelato l’identità della sua fidanzata su Instagram. E ora che la loro storia d’amore è pubblica lei non deve più nascondere l’entusiasmo per la bravura e il talento del suo ragazzo.

Giorgia Soleri ha seguito l’Eurovision Song Contest 2021 e al momento della vittoria dei Maneskin ha esultato: “Me sto a sentì male. Ora mi riprendo. Non esistono parole per esprimere quanto io sia felice e fiera“. Su Instagram l’influencer 25enne ha commentato il traguardo del fidanzato nella competizione canora europea: “I migliori. Ora lo sa tutta l’Europa“. “Fisso lo schermo cercando di capire se è tutto vero o solo un sogno”, aggiunge Giorgia.

