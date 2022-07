La cantante Giorgia attacca la Meloni: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i co***oni a nessuno”

La cantante Giorgia attacca la Meloni: “Anche io sono Giorgia, ma…”

“Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno”: così la cantante Giorgia Todrani ha punzecchiato sui social la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Nella serata di mercoledì 28 luglio, la cantautrice ha infatti pubblicato sulle sue stories Instagram un meme circolato in rete dopo l’ormai celebre discorso pronunciato nel 2019 dalla Meloni in cui affermava: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”.

L’immagine pubblicata dalla Todrani ha provocato, come spesso accade in questi casi, diverse discussioni in rete tra chi ha apprezzato l’ironia della cantante e chi l’ha accusata di volgarità nei confronti della leader di Fratelli d’Italia.