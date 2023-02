Gf Vip, Milena Miconi sconvolta: “Non me la sento di stare qua dentro”

Milena Miconi è sconvolta dopo aver appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio e avrebbe manifestato l’intenzione di abbandonare il Gf Vip: “Non me la sento di stare qua dentro”. La triste notizia della morte del suo manager le è stata data all’interno della Casa e gli altri concorrenti del reality le hanno manifestato tutta la loro vicinanza cercando di consolarla, ma Milena Miconi sembrerebbe comunque intenzionata ad abbandonare il programma.

“Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha confessato Milena Miconi agli altri concorrenti del reality. Al momento, tuttavia, non sono state pubblicate comunicazioni ufficiali da parte della produzione del programma in merito alla sua possibilità o scelta definitiva di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

“Siamo tutti sconvolti, ho perso più che un amico, Alessandro era un fratello”. Così Sergio Iapino sull’improvvisa scomparsa di Alessandro Lo Cascio, noto agente dello spettacolo, con il quale ha condiviso tanti momenti di vita professionale e privata. “Quando ho ricevuto la notizia non riuscivo a crederci… con lui se ne va un altro pezzo della mia vita”.

Oggi alle 15 le esequie che si terranno presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.