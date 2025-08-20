Icona app
Home » Spettacoli
Musica

Gaia costretta ad annullare il concerto in Sardegna: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi”

di Niccolò Di Francesco
La cantante Gaia è stata costretta ad annullare il concerto previsto per stasera, mercoledì 20 agosto, a Gonnesa, in Sardegna. È stata la stessa interprete ad annunciarlo in una stories condivisa sul suo profilo Instagram. “Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire” ha scritto la cantante che poi ha aggiunto: “Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve”. Gaia non ha aggiunto altro sulle sue condizioni di salute: al momento, però, le prossime date del tour sono confermate.

Di recente, l’interprete aveva condiviso sui social un lungo sfogo sulla solitudine e sull’accettazione scrivendo: “La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare “la brava”, servire a qualcosa o a qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio. Spesso mi capita di entrare in loop mentali pari a certi gironi dell’inferno dantesco e uscirne diventa una sfida karmica difficile”. La cantante, quindi, si interrogava sulla difficoltà di relazionarsi oggi: “Non interagiamo quasi più tra di noi, agiamo mossi da intenzioni egoistiche mascherate da gesti eroici, e così ci rinchiudiamo ancora di più nella nostra solitudine”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca