Home » Spettacoli
Home » Spettacoli
Spettacoli

Furto nella villa di Fiorello a Roma: bottino da 300mila euro

di Antonio Scali
Un valore superiore ai 300mila euro, tra gioielli, orologi e altri oggetti di pregio. Questo il bottino portato via dai ladri che questa notte hanno svaligiato la villa di Rosario Fiorello a Roma in via della Camilluccia. In casa non c’era nessuno. La famiglia dello showman – come riferisce il Messaggero – era fuori Roma e ad accorgersi del furto sarebbe stata la donna di servizio che aveva in consegna le chiavi dell’abitazione. La donna ha subito avvisato la polizia e i proprietari, ma il colpo era stato già portato a segno.

Ad agire sarebbe stata una banda esperta, secondo l’ipotesi della polizia che sta svolgendo le indagini. Entrati nella villa attraverso una porta finestra, una volta disinserito l’allarme, i ladri avrebbero usato guanti di lattice per non lasciare impronte. Nessuna loro traccia, infatti, sarebbe emersa dai rilievi della polizia scientifica, che nella notte di ieri ha compiuto un sopralluogo, assieme gli agenti del commissariato di zona e a quelli della Squadra Mobile.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca