Fuorionda di Giambruno, arriva un suo audio: “Mistificano tutto quel che dico”

Per la seconda serata consecutiva Striscia la notizia trasmette un fuorionda di Andrea Giambruno, il compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa volta – dopo il video trasmesso nella puntata di ieri – lo show satirico di Mediaset ha fatto ascoltare l’audio di alcune conversazioni del giornalista in un’altra occasione.

Come spesso accade di giovedì, anche questa volta non è stato Giambruno a condurre la puntata pomeridiana di ‘Diario del giorno’. In studio c’era Manuela Boselli, mentre il compagno di Meloni era a Pavia per fare da moderatore agli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile. E anche in quest’occasione alcune sue considerazioni sono finite in un fuorionda, rilanciato da stavolta Open. «Ormai sono terrorizzato da tutto, appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione», dice il giornalista all’assessora al Turismo della Lombardia Barbara Mazzali, di FdI.