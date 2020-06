La pop star più ricca del 2020 non è quella che vi aspettereste: le celebrità più pagate al mondo secondo Forbes

Forbes ha stilato la classifica delle celebrità più pagate al mondo, ma la pop star più ricca non è quella che vi aspettereste. Per il 2020, le celebrità più pagate al mondo hanno guadagnato intorno ai 6 miliardi (al lordo di imposte e tasse), una cifra da capogiro ma comunque inferiore di 200 milioni di dollari rispetto all’anno scorso: ciò è imputabile al Coronavirus, che ha imposto la chiusura di stadi e ha soppresso tantissimi eventi del mondo dello spettacolo.

Ma chi è la pop star che ha guadagnato più di tutti secondo Forbes? Non quella che vi aspettereste. Seppur in classifica spuntino i nomi di Taylor Swift, Ariana Grande e Ed Sheeran, a portare a casa il titolo di pop star più ricca del 2020 è Elton John. Con un patrimonio di 81 milioni di dollari, il cantante scala la classifica dei paperoni musicali. Elton John raccoglie la corona dagli Eagles, che l’hanno scorso erano in cima alla classifica.

Le celebrità più pagate al mondo secondo Forbes: la classifica 2020

Le celebrità più pagate al mondo sono Kylie Jenner e Kanye West, entrambi rispettivamente con 590 e 170 milioni di dollari. Mentre West ha tratto grandi profitti dal business di sneaker Yeezy con Adidas, Jenner deve tutto alla vendita di una quota del 51% nella sua azienda di cosmetici a Coty a gennaio. Su Jenner si erano aperti diversi dibattiti, poiché pare che nel corso degli anni abbia esagerato circa le dimensioni della sua azienda (al punto che, secondo Forbes, forse non era mai stata così miliardaria), ma è emerso che i soldi che aveva ottenuto dall’accordo erano reali abbastanza per poter entrare in classifica e dominarla. In classifica vediamo anche Ryan Reynolds (71,5 milioni), Billie Eilish (53 milioni) e Jerry Seinfeld (51 milioni).

Grazie agli spettacoli dal vivo, gli artisti hanno incassato le migliori entrate della carriera: è il caso di Ed Sheeran, il quale con il Divide Tour ha attirato 8,9 milioni di fan e incassato 776 milioni in oltre due anni, battendo il record degli U2 in un solo tour (e conquistando il posto numero 23 della classifica). I tour quest’anno, causa Coronavirus, sono stati in gran parte cancellati, per cui Taylor Swift (al posto 25 della classifica con 63,5 milioni) e Paul McCartney (posto 93 della classifica con 37 milioni) potranno riscattarsi l’anno prossimo. Ariana Grande conquista il 17esimo posto con 72 milioni di dollari.

Lo chef Gordon Ramsay si è classificato 19esimo con 70 milioni di dollari, mentre i Jonas Brothers al ventesimo con 68,5 milioni. A seguire subito dopo The Chainsmokers con 68 milioni. Figura anche J.K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, al 28esimo posto con 60 milioni di dollari.

Le celebrità più pagate al mondo secondo Forbes: il record di Cristiano Ronaldo

Nel mondo dello sport invece, Roger Federer si classifica al terzo posto con 106,3 milioni di dollari come il primo giocatore di tennis a guadagnare il vertice tra gli atleti in lista. A superare un altro record è Cristiano Ronaldo, il giocatore è quarto in classifica con 105 milioni ed è diventato il primo giocatore a guadagnare 1 miliardo durante la sua carriera.

Ecco la classifica delle prime dieci celebrità più pagate al mondo secondo Forbes:

Kylie Jenner, 590 M Kanye West, 170 M Roger Federer, 106,3 M Cristiano Ronaldo, 105 M Lionel Messi, 104 M Tyler Perry, 97 M Neymar, 95,5 M Howard Stern, 90M Lebron James, 88,2 M Dwayne Johnson, 87,5

Qui potete consultare la lista completa della classifica delle 100 celebrità più ricche al mondo.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 6 giugno: Buon compleanno Pippo, Ciao Darwin 7 Bufera sull’Eredità: “Quella domanda è un insulto senza precedenti”. Insinna si scusa in tv Ciao Darwin 7: chi è Rym Saidi, Madre Natura stasera (6 giugno 2020)