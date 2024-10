La bordata di Flavio Insinna a Salvini: “Sei un tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro?” | VIDEO

La bordata di Flavio Insinna a Matteo Salvini | VIDEO

Bordata di Flavio Insinna a Matteo Salvini nel corso del programma Famiglie d’Italia, in onda ogni giorno su La7 dalle 18.30.

Tra i concorrenti presenti nella puntata, infatti, c’era anche un giovane che ha dichiarato di essere un tiktoker: “Faccio video di calcio, principalmente su portieri”.

“Su TikTok? E da grande vuoi fare il ministro?” ha affermato il conduttore che poi ha aggiunto sorridendo: “L’hanno capita a casa, vedrai che avremo notizie”. Il presentatore, quindi, ha aggiunto: “Che poi vai in giro, fai i TikTok con i salami”.

Il filmato in breve tempo è diventato virale sul web mentre Matteo Salvini, almeno per il momento, non ha commentato la provocazione di Flavio Insinna.