“Tu guardi e noi paghiamo”. Vi piacciono i film di Natale? Arriva una generosa ricompensa per chi vorrà unire dovere e piacere. Il 25 dicembre è ormai dietro l’angolo e, con l’avanzare delle festività, arriva una proposta allettante per tutti gli amanti del cinema a tema. Guardare 24 film in dodici giorni: un sogno che diventa realtà per i fanatici del genere e che prevede anche una retribuzione.

Chiunque vorrà cimentarsi nell’impresa, organizzata dall’azienda americana CenturyLink, potrà guadagnare infatti 1000 dollari.

Armatevi di plaid e telecomando: può partecipare chiunque a questa maratona cinematografica natalizia, l’unica clausola da rispettare è la residenza (rigorosamente americana). Gli italiani ancora una volta restano a bocca asciutta. Chi avrà il piacere, però, di poter partecipare a questa deliziosa iniziativa dovrà essere un amante del Natale.

Film di Natale, voi guardate e noi paghiamo: cosa fare per candidarsi

Non importa dove siete: potete guardare i film ovunque vogliate (sul divano, per strada, sul treno).

Il perfetto candidato dovrà rispettare le seguenti regole:

Non ti deve piacere il Natale, lo devi amare!

Devi avere più di 18 anni ed essere residente negli Stati Uniti

Avere dimestichezza con i social: Gram, Twitter o Facebook: si cerca qualcuno che abbia voglia di documentare la propria maratona con i propri follower utilizzando gli hashtag #CountdowntoChristmas e #HallmarkDreamJob

Gradito anche un commento, recensire il film che si sta guardando nel modo più schietto possibile: se non vi piace quello che state guardando, lo potete dire.

Il lavoro, retribuito 1000 dollari, dovrà essere completato entro il 25 dicembre 2019.

Film di Natale, cosa ottiene in cambio il vincitore?

Il vincitore avrà a disposizione un abbonamento al servizio in streaming, una confezione di cioccolata calda, una scatola di biscotti di Natale, una serie di lucine e un mini albero di natale.

Per partecipare all’iniziativa, bisognerà compilare il format messo a disposizione dall’azienda e motivare la propria candidatura: perché saresti la persona adatta a questo lavoro? Chi vuole può anche ideare un video di pochi minuti mettendo il mostra il proprio spirito natalizio.

Questa non è la prima iniziativa che coinvolge i telespettatori. Tempo fa era stata proposta anche una maratona degli episodi di Friends con un compenso in denaro ma, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, organizzare una scorpacciata di film a tema è quanto più appropriato.

