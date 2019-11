Chi decora la casa per Natale in anticipo è più felice: lo dice la scienza

Lo dicono gli esperti: decorare casa per Natale prima del tempo rende più felici. L’atmosfera natalizia permette di riscoprire il bambino che è dentro ognuno di noi, secondo la scienza, facendo sembrare lontani anni luce i problemi del quotidiano e della vita adulta.

Ogni anno arriva quel periodo che “o lo odi o lo ami”. Chi ha già rispolverato l’albero di Natale, pronto a decorare casa con lucine, angioletti e pastorelli del presepe, non è una persona bizzarra, semplicemente più felice.

Chi nell’animo è un po’ Grinch (o rispetta le tradizioni), dirà che l’albero di Natale deve essere addobbato l’8 dicembre e non prima. Ma chi ama questo periodo dell’anno e non può resistere alla tentazione avrà la solidarietà di Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinc, secondo il quale immergersi nell’atmosfera natalizia è importante per riscoprire il bambino che è in noi.

“Benché possa esserci una percentuale di ragioni sintomatiche per cui qualcuno voglia ossessivamente addobbare casa in anticipo, nella maggior parte dei casi si tratta di motivazioni nostalgiche o per resuscitare la magia del Natale”, ha spiegato lo psicologo.

McKeown poi ha continuato: “In un mondo pieno di stress e ansia, la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini”.

Un altro parere arriva da Amy Morin. La psicoterapeuta ha specificato che per alcune persone festeggiare il Natale è anche un modo per ricordare chi non c’è più. “Guardare l’albero decorato fa venire in mente com’era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare. Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi passati”.

Chi ha problemi con il vicinato, poi, potrebbe seguire le direttive di una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Psychology: appendere festoni sulla parte esterna della porta di casa aiuterebbe a mantenere buoni i rapporti con i vicini e a essere più amichevole.

