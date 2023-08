Filippa Lagerback: “È stato più facile aiutare Daniele Bossari durante il tumore che con la depressione”

Filippa Lagerback parla della depressione di Daniele Bossari

Pronta a tornare al fianco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, che da quest’anno andrà in onda su Nove, Filippa Lagerback parla della sua carriera e della sua vita privata, rivelando quanto sia stato complicato stare al fianco del marito Daniele Bossari quando quest’ultimo era depresso.

Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice rivela a proposito del marito: “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”.

“La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste” ha aggiunto Filippa Lagerback.

La presentatrice, poi, rivela che lei e Daniele Bossari hanno caratteri diametralmente opposti: “Ha interessi differenti dai miei: ama libri, musica, astronomia, minerali. E si domanda: perché siamo qui? Qual è il nostro destino? Io invece risolvo questioni pratiche: che cosa mangiamo oggi? Che cosa facciamo nel week end? La diversità genera equilibrio”.

Filippa Lagerback, poi, rivela che per l’attuale marito mollò il fidanzato svizzero, lasciandogli i mobili e non solo: “Pure barche e auto. Ripeto: non sono attaccata agli oggetti. Ho voluto coltivare l’amore per Daniele, ma non era giusto sradicare lui dalla realtà creata insieme. Quindi ho portato via solo i ricordi di mia nonna”.