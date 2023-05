Filippa Lagerbäck e il tumore di Daniele Bossari: “Lo abbiamo affrontato tenendoci per mano”

Filippa Lagerbäck parla del tumore di Daniele Bossari

Testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, la conduttrice Filippa Lagerbäck parla del tumore che ha colpito il marito Daniele Bossari.

Intervistata dal Corriere della Sera, la presentatrice di Che tempo che fa ha raccontato come i due hanno affrontato insieme la malattia.

Sulle attuali condizioni del marito, Filippa Lagerbäck dichiara: “È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni”.

Non sono mancate ovviamente le crisi, ma la svedese e Daniele Bossari le hanno affrontate insieme, tenendosi per mano: “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza”.

“Ci siamo affidati alla scienza” ha aggiunto Filippa Lagerbäck, che ha svelato quali sono i suggerimenti seguiti: “Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. ‘Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi’ ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio”.

“Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto” ha svelato la conduttrice svedese.