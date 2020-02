Al Pacino lasciato dalla fidanzata 40enne: “Vecchio, tirchio e noioso”

Certi amori non durano per sempre, soprattutto se si reputa il proprio fidanzato “vecchio, tirchio e noioso”. È questo il caso di Meital Dohan, la fidanzata di Al Pacino, che ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Lei 43 anni, lui 79: una differenza d’età non da poco; la loro storia d’amore andava avanti da qualche anno, si sono incontrati a una festa hollywoodiana ma, a lungo andare, qualcosa è andato storto.

“È difficile stare con un uomo così vecchio, anche se si tratta di Al Pacino”, ha spiegato l’attrice israeliana in un’intervista con il magazine israeliano La’Isha. “Il divario di età è difficile da sopportare. Esiste, inutile far finta in nome dell’amore. Ho provato a far funzionare il nostro rapporto, ma è lui per primo che si comporta da vecchio! Non fa nulla per sembrare più giovanile, almeno per amor mio, e quindi tra noi è finita”.

Al Pacino e Meital, la storia d’amore giunge al termine: i motivi della rottura | Età

Per Meital, uscire con Al Pacino è stato “noioso e difficile da tollerare come The Irishman“, l’ultimo film di Scorsese che ha coinvolto anche Al Pacino tra i protagonisti.

In più, pare che l’attore non abbia “coccolato” abbastanza la sua fidanzata: “Mi chiedete che regali mi abbia fatto? Mi ha comprato solo fiori. Come posso dire in modo educato che non gli piace spendere soldi? Ah sì… è un tirchio”.

Ciò nonostante, Meital ha spiegato di voler rimanere in amicizia con il suo ex e di essere stata fortunata a incontrarlo. “Lo amo e lo apprezzo molto, ed ero felice di essere lì per lui quando aveva bisogno di me. È stato un onore per me. Sono contenta che ci sia stata una relazione d’amore tra di noi e spero tanto che resteremo buoni amici”.

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020