Fedez spaesato a Sarà Sanremo: “Fonti informate dicono che non tutti i giorni possono andare bene”

Fedez spaesato a Sarà Sanremo: “Non tutti i giorni possono andare bene”

Continua a far discutere la vicenda Fedez che, nel corso di Sarà Sanremo, è apparso non a suo agio e con l’aria spaesata facendo preoccupare i suoi fan: ora ad aggiungere ulteriori dettagli è il giornalista Luca Dondoni.

Intervenuto a Pomeriggio 5, infatti, il reporter ha risposto così all’affermazione del conduttore sul cantante: “Non l’abbiamo visto benissimo”.

“Lo so, lo so… ma dicono fonti informate che non tutti i giorni possono andare bene, soprattutto per uno come lui che ha sofferto quello che ha sofferto, per cui ci può stare che una sera possa stare meno bene delle altre e poi c’è sempre l’ansia da palco” ha dichiarato Dondoni.

E ancora: “Però, la canzone che presenterà, che si intitola Battito, è un pezzo che parla di un sacco di cose, che sicuramente lo riguardano perché, come lui stesso ha detto, giocando sulla metafora della donna in realtà si parla di depressione”.

“Quindi si parla di un tema caro in questo momento a molti italiani e che se ne parla soprattutto tra i giovani. Magari non parla della sua depressione, ma sicuramente parla di momenti di vita vari. In generale è molto attento ai temi personali. E credo che sarà una canzone che dal punto di vista musicale e di testo potrà farci vedere un Fedez nuovo” ha concluso il giornalista.

All’indomani della partecipazione del cantante a Sarà Sanremo, era stata Annamaria Berrinzaghi, mamma e manager di Fedez, a rassicurare i fan dichiarando all’Adnkronos: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.

Secondo Selvaggia Lucarelli, invece, si tratta di una sorta di messa in scena per attirare l’attenzione in vista di Sanremo. “Se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura” ha scritto la giornalista.