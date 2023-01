Va avanti ormai da anni lo scontro tra Fedez e il Codacons. Stavolta è il cantante ad aver perso l’ultima battaglia giudiziaria contro l’associazione dei consumatori. Il tribunale di Roma ha infatti rigettato la denuncia presentata da Fedez che accusava di truffa il Codacons per aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo a una raccolta fondi per attività legali in tema Covid.

Nel bocciare il ricorso del rapper, il giudice ha riconosciuto la piena legittimità dell’iniziativa del Codacons, sostenendo nell’ordinanza di archiviazione che “il banner incriminato solo a un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante”. Dura la reazione dell’associazione che tutela gli interessi dei consumatori, che ora intende denunciare il marito di Chiara Ferragni per calunnia, presentando inoltre una imminente istanza alla Rai per chiedere l’esclusione di Fedez dal Festival Sanremo, dove sarà uno degli ospiti della serata delle Cover al fianco degli Articolo 31, oltre a portare su Rai 2 il suo podcast Muschio Selvaggio.

“Il banner incriminato solo da un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante. Invero dalla lettura del sito e degli approfondimenti dell’iniziativa del Codacons descritti nei link collegati emergeva con sufficiente chiarezza che quei fondi servivano a supportare l’azione della Associazione e, nel raggiungimento di scopi, di pubblico interesse, a tutela di tutti i consumatori. Deve ritenersi che la tesi contraria della difesa di Lucia (Fedez, ndr) circa la presunta idoneità di quanto pubblicizzato dal Codacons a truffare il pubblico dei possibili donanti, è congetturale e apodittica”, sottolinea l’associazione.

Il cantante lo scorso 27 marzo aveva attaccato via social il Codacons, che sulla sua home page stava pubblicizzando, a caratteri cubitali, una raccolta fondi a titolo personale sul tema Coronavirus. “Sul loro sito ufficiale avviano una campagna, per supportare il Codacons contro il Coronavirus. Quindi io immagino che se vado a donare qui sto aiutando qualcosa che riguardi il Coronavirus”, aveva denunciato Fedez.

“La denuncia di Fedez era in verità una evidente ritorsione per la multa dell’Antitrust fatta elevare dal Codacons a Gofundme, la piattaforma dove i Ferragnez avevano avviato una raccolta fondi a favore dell’ospedale San Raffaele — il commento del Codacons —. In quel caso ci fu una sanzione da 1,5 milioni di euro per le commissioni ingannevoli applicate agli ignari donatori”.

L’accusa al sito era quella di “gonfiare” gli importi – tramite varie commissioni – al momento della donazione. Ora Fedez non solo sarà denunciato per calunnia e dovrà affrontare un nuovo procedimento penale, ma il Codacons vuole anche la sua esclusione dal Festival di Sanremo: “Stiamo per presentare una istanza alla Rai in cui si chiede, anche alla luce delle ultime gravi vicende che hanno visto coinvolto il rapper, di non consentire la sua partecipazione in qualsiasi forma alla kermesse canora”, conclude il Codacons.