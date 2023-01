Fedez vince la causa contro il Codacons: “È come un Oscar, figo”

Fedez ha vinto la causa contro il Codacons, costretto a versare 20 mila euro di risarcimento al rapper. La notizia è stata data direttamente dal marito di Chiara Ferragni su Instagram. “Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? Il tribunale ha detto: “Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o”. E soprattutto li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro”, ha detto Fedez in una serie di stories.

Il Codacons aveva querelato Fedez chiedendogli danni per oltre un milione di euro per la raccolta fondi che il rapper aveva organizzato a sostegno dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia.

Il marito di Chiara Ferragni si mostra sodisfatto per il verdetto e conclude ringraziando l’associazione a tutela dei lavoratori: “Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo”.