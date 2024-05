Rubano il cellulare a Fabio Rovazzi mentre è in diretta su Instagram: il video del furto diventa virale

Rubano il cellulare a Fabio Rovazzi mentre è in diretta su Instagram

Disavventura per Fabio Rovazzi che è stato derubato del suo smartphone mentre stava facendo una diretta su Instagram con il furto che è stato immortalato in un video diventato virale sui social.

Nel filmato si vede lo youtuber e cantante mentre si trova all’esterno di un locale a Milano. Rovazzi risponde alle domande dei follower mentre, alle sue spalle, si vede un ragazzo in tuta e con un cappellino nera in testa.

🚨 Poche ore fa una persona ha rubato il telefono di Rovazzi mentre lui era in live su Instagram, seduto all’esterno di un locale di Milano pic.twitter.com/vErBqjkc55 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2024

Dopo pochi secondi la telecamera inizia a muoversi improvvisamente: è il ladro che è entrato in azione rubando lo smartphone. La diretta continua ancora per un po’ con il cellulare che, presumibilmente, finisce nella tasca del ladro. Il filmato è diventato virale sui social con molti utenti, però, che hanno messo in discussione la veridicità dell’accaduto.