Un’inedita ed emozionante versione di “Brividi”. Mahmood e Blanco, che rappresentano l’Italia all’Eurovision e che si esibiranno nella finale di sabato 14 maggio, si sono ritrovati nel bar dell’hotel dove alloggiano insieme alla band ucraina Kalush Orchestra, in una versione al pianoforte davvero da brividi. Un sorprendente fuoriprogramma tra la coppia che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo e il gruppo ucraino, dato tra i favoriti per la vittoria dell’Eurofestival. A cantare sono stati Mahmood e Blanco, che per l’occasione sono stati accompagnati al pianoforte e al flauto dagli ucraini.

Il trio composto da Oleh Psjuk (rapper), Ihor Didenčuk (polistrumentista) e MC Kilimmen (producer) ha raggiunto il duo italiano in hotel e insieme hanno dato vita a questa emozionante versione di “Brividi”. Il video, pubblicato su Instagram, è diventato virale. Un gesto che è anche di solidarietà verso la band ucraina per quanto stanno subendo i loro connazionali dopo la guerra scatenata da Putin.

Leggi anche: 1. Morgan: “Eurovision? Mahmood, Blanco e Achille Lauro non mi rappresentano, i conduttori sono una barzelletta” / 2. Eurovision, polemiche dalla Spagna: “Mahmood e Blanco coppia omoerotica: è il trucco per l’Italia per vincere di nuovo”