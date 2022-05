In total white con longette e passamontagna: questo è il look scelto da Mahmood sul palco dello 02 Shepherd’s Bush Empire, storico teatro di Hammersmith a Londra, i cui oltre 2000 posti sono stati tutti riempiti dal pubblico di ragazze e ragazzi che, senza più mascherine, hanno cantato e ballato a squarciagola, quasi a voler recuperare il tempo perduto in due anni di pandemia.