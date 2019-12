Emma Watson riunisce il cast di Harry Potter: la foto della reunion fa impazzire i fan

Harry Potter, Emma Watson pubblica la foto con gli ex alunni di Hogwarts: ecco come sono cresciuti

La saga di Hogwarts ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo: le storie di Harry Potter, frutto della penna di J. K. Rowling, sono diventati dei veri e propri cult della letteratura e del cinema, che hanno reso celebri anche gli attori che hanno preso parte ai film.

Tra questi una delle più amate, diventata nel frattempo un’attrice di grande successo, è Emma Watson, che nei film interpretava il ruolo di Hermione. La Watson ha deciso di riunire buona parte del cast di Harry Potter, pubblicando una foto sui social che ha mandato in visibilio i fan delle avventure del maghetto.

Nello scatto, oltre all’attrice, si vedono Tom Felton (Draco Malfoy), e poi Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) e Matthew Lewis (Neville Paciock). Mancano però due dei protagonisti più amati, vale a dire Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Rupert Grint (Ron Weasley).

Una foto che dimostra come gli ex maghi, nonostante gli anni trascorsi, siano rimasti buoni amici. Per loro d’altronde si è trattato di un capitolo fondamentale della loro vita, che ha lanciato le loro carriere nel mondo del cinema.

Nella foto pubblicata su Instagram, Emma Watson ha inserito la didascalia: “Buon Natale da noi”, mentre Tom Felton, che ha poi pubblicato altri due scatti, ha aggiunto “Auguri dai miei compagni di scuola. Io e Matt stavamo discutendo sulla questione Grifondoro vs Serpeverde”.

