Ema Stokholma: “Mi sono pentita dei miei tatuaggi, sto cercando di cancellarli tutti”

Tatuaggi? No, grazie. Questa almeno l’idea di Ema Stokholma. La speaker radiofonica e concorrente di Ballando con le stelle si è pentita di quelli che si è fatta fare, e sta ora cercando di rimuoverli. “Mi sono pentita di avere fatto i tatuaggi, sto cercando di cancellarli tutti, anche se sarà impossibile. Se posso dare un consiglio, non fateli”, ha raccontato in un’intervista a Oggi.

L’esperienza di Ballando le sta servendo per capirsi sempre di più e maturare nuove consapevolezze: “Faccio un percorso in analisi da tanti anni e mi sono resa conto che c’era un muro: non accettavo la mia immagine. I tatuaggi, i capelli rosa sono un modo per nascondere il mio corpo… in poche settimane è cambiato tutto. È come se avessi scoperto di avere un corpo, una postura, una sensualità”. La concorrente di Ballando parla anche dei momenti meno facili della sua vita: “Ho fatto la squatter, dormivo nelle case occupate, perché ero stanca di seguire le regole della società, ho toccato il fondo e poi mi sono detta: basta, voglio andare dove c’è la luce, dove c’è l’aria, voglio respirare. Non mi perderò mai più”.

Ema Stokholma da ragazzina ha anche dovuto fare i conti con una madre violenta, che le ha causato non pochi traumi psicologici: “Mia madre non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, non stava bene”. In passato la speaker aveva rivelato: “Ho odiato profondamente mia madre, a volte volevo ucciderla”. Infine una riflessione dolceamara sull’amore: “Essere single è l’unico modo per essere felici. Non ho bisogno di niente, sono indipendente, è difficile per me fare entrare qualcuno in questo paradiso che mi sono costruita, che è la mia vita”.