“Tolkien si sta rivoltando nella tomba”: Elon Musk stronca la serie sul Signore degli Anelli

“Tolkien si sta rivoltando nella tomba”: Elon Musk stronca senza mezzi termini la serie sul Signore degli Anelli, in onda su Amazon Prime Video.

Prequel della serie cinematografica, lo sceneggiato, dal titolo Gli Anelli del Potere, ha raccolto pareri discordanti, tra cui quello del patron di Tesla che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Tolkien (autore del romanzo dal quale sono tratte le opere n.d.r.) si sta rivoltando nella tomba. Quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, cretini o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica”.

Tolkien is turning in his grave

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022