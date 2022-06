Elon Musk contro Jeff Bezos: “Passa molto tempo nella vasca idromassaggio, faccia meno feste e lavori di più”

Elon Musk contro Jeff Bezos: “Faccia meno feste e lavori di più”

“Faccia meno feste e lavori di più”: con queste parole Elon Musk, fondatore di Tesla, ha attaccato il patron di Amazon Jeff Bezos.

Musk, al centro delle polemiche sia per aver annunciato il taglio del 10% dei dipendenti di Tesla, che per aver proibito lo smart working nella sua azienda, si scaglia contro il patron di Amazon, suo rivale nel campo dell’esplorazione spaziale ma anche nella classifica degli uomini più ricchi del mondo.

E proprio in merito ai viaggi spaziali, Musk, rispondendo alla domanda di un utente su che cosa ne pensasse di Jeff Bezos, ha scritto su Twitter: “Sta bene, suppongo. Sembra che stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio in questi giorni. Se vuole arrivare in orbita, è meglio che faccia meno feste e lavori di più”.

Non è la prima volta che Elon Musk prende di mira Jeff Bezos. Di recente, il patron di Tesla, intenzionato ad acquistare Twitter, aveva ironizzato sul patrimonio del fondatore di Amazon dopo che l’aveva superato nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes.