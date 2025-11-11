Imprevisto per Elodie che è stata costretta a fermare il suo concerto a Eboli per un problema improvviso alla voce. La cantante si stava esibendo sul palco del PalaSele quando ha fermato il live. “Devo dirvi una cosa” ha dichiarato Elodie che, poco dopo, è scoppiata in lacrime. “Sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa” ha aggiunto la cantante tra gli applausi del pubblico che le hanno mostrato sostegno. “Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa” ha quindi concludo Elodie che poi ha proseguito il suo show.

Non riuscire a vedere, andando oltre l’apparenza del personaggio, che persona vera sia #Elodie é per me inconcepibile. Una che si fa sempre in quattro per non deludere il suo pubblico, quel pubblico che l’acclama e lei, ogni volta si commuove e trasuda gratitudine. ❤️🥹Lei sa… pic.twitter.com/ivURaLOYZk — Chiara (@chiara_bazzu) November 9, 2025