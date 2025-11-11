Icona app
Ultimo aggiornamento ore 13:35
Home » Spettacoli
Musica

Elodie ferma il concerto e scoppia in lacrime: “Non riesco a cantare” | VIDEO

Immagine di copertina

La cantante si stava esibendo a Eboli quando ha interrotto l'esibizione

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Imprevisto per Elodie che è stata costretta a fermare il suo concerto a Eboli per un problema improvviso alla voce. La cantante si stava esibendo sul palco del PalaSele quando ha fermato il live. “Devo dirvi una cosa” ha dichiarato Elodie che, poco dopo, è scoppiata in lacrime. “Sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa” ha aggiunto la cantante tra gli applausi del pubblico che le hanno mostrato sostegno. “Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa” ha quindi concludo Elodie che poi ha proseguito il suo show.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
