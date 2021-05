Elliot Page, la prima foto a torso nudo dopo l’operazione di rimozione del seno: “Trans è bello”

Elliot Page, attore 34enne, star del film “Juno” e “The Umbrella Academy“, che a inizio anno si è fatto rimuovere il seno, appare in una foto condivisa su Instagram a petto nudo e in boxer da spiaggia, mentre sfoggia i suoi addominali: “Il primo costume da transessuale“, ha scritto nel post Page, che lo scorso marzo ha rilasciato la prima intervista pubblica esprimendo la sua gioia per poter finalmente sentirsi se stesso.

Nel post social appaiono i primi hashtag come #transjoy #transisbeautiful e cioè #gioiatrans, #transèbello. A gennaio 2021 l’attore ha subito un intervento di mastectomia sottocutanea, per rimuovere il tessuto mammario. A dicembre 2020 Elliot Page aveva fatto il suo ufficiale coming out come transgender scrivendo sui social: “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot”. Candidato all’Oscar nel 2008, l’ex Ellen Page, aveva già annunciato di essere gay sei anni fa. Nel gennaio 2018 aveva sposato la ballerina Emma Portner, da cui ha divorziato tre anni dopo.

Esteri / L’interprete del film Juno conosciuto finora come Ellen Page fa coming out: “Sono transgender, chiamatemi Elliot” Gossip / Ellen Page: “Il coming out è stato una liberazione. Prima soffrivo di attacchi di panico e sfioravo una donna in pubblico” Costume / Demi Lovato: “Sono una persona non binaria. Indicatemi con il pronome ‘loro'”

Leggi anche: 1. L’interprete del film Juno conosciuto finora come Ellen Page fa coming out: “Sono transgender, chiamatemi Elliot”; // 2. Ellen Page: “Il coming out è stato una liberazione. Prima soffrivo di attacchi di panico e sfioravo una donna in pubblico”