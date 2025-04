Brutta disavventura per la presentatrice Elisa Isoardi, che è stata derubata a Livorno dove si trovava per girare una puntata di Linea Verde, il programma in onda su Rai 1 da lei condotto. A raccontare ciò che è accaduto è stata la stessa Isoardi in una stories Instagram pubblicata dalla collega Monica Caradonna subito dopo aver sporto denuncia alla Questura di Livorno: “Ringrazio davvero la polizia, perché sono stati molto efficienti. Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa, mi hanno rubato la borsa e il telefono, quindi vi saluto da qua. Ci vediamo tra un po’ di giorni”.

I ladri, quindi, avrebbero preso solamente le sue cose: “Portafogli, cellulare, carte di credito, tutto. Bel danno. Ora torno a Roma, per fortuna con me c’è mio nipote che mi porta. Erano le sue vacanze”. La conduttrice, comunque, non si perde d’animo: “C’è di peggio. L’unica cosa che bisogna fare in questi casi è non perdere la pazienza”.