Elisa Isoardi: “Mai più con un politico. Ora sono single e in pace con me stessa”

Elisa Isoardi: “Mai più con un politico, ora sono in pace con me stessa”

Prossima al ritorno in Rai, Elisa Isoardi si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato, tra le altre cose, anche della sua vita privata.

Fidanzata con Matteo Salvini dal 2015 al 2018, alla domanda se si rifidanzerebbe con un esponente politico, la conduttrice ha risposto: “Ah, meglio di no. Mi interessano comunque le persone intelligenti, non le categorie. Sono in pace con me stessa. Sono qui al mare con amici e tanto amore. Metterci pure un uomo sarebbe tanta roba”.

Sull’utilizzo dei social, e in particolare sul mostrare la propria vita privata su essi, Elisa Isoardi risponde: “A 40 anni ho cambiato radicalmente il modo in cui uso i canali social. Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti. Non nasconderò nulla del mio lavoro. Ma tutto della mia vita affettiva”.

La conduttrice, che dal 16 settembre sarà al timone di Linea Verde Life, in onda poco dopo le 12 su Rai, confessa di essere attualmente single e felice: “Quest’anno mi sono dedicata a me stessa e al mio lavoro. Ho compiuto 40 anni e sono molto concentrata su quello che devo fare. Anzi, diciamo che punto tutto sul lavoro adesso. La vita sentimentale è una cosa che arriva o non arriva, non puoi avere delle ricette precise. D’altra parte io sono sempre stata molto indipendente. Mi mantengo da sola fin da quando avevo 16 anni”.