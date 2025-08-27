Elettra Lamborghini: “Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego, faccio la mia porca figura”

Protagonista di Italia’s Got Talent, in cui ricoprirà il ruolo di giudice, Elettra Lamborghini si è raccontata in un’intervista a La Repubblica. La cantante ha dichiarato sugli haters: “Me ne frego. Prima ero grassa, adesso sono troppo magra. Non va mai bene niente per gli altri. L’importante è che io stia bene. C’è chi mi preferiva prima e chi mi dice che adesso sono bellissima. Ma non mi interessa. Non vivo in funzione di quello che gli altri pensano. Io sto bene, e questo mi basta”. Poi rivela il segreto della sua forma: “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata. La verità è che molte persone rosicano vedendo che ce l’ho fatta. Ma io sono fiera di me stessa e dico con orgoglio: faccio la mia porca figura. Tanto non puoi piacere a tutti. E io non voglio piacere a tutti”.

Già in una precedente intervista la cantante aveva rivelato di non dare troppo peso ai commenti sui social: “A volte mi è stato detto di coprirmi per i miei vestiti sexy. Penso che queste persone siano invidiose e annoiate. Non voglio che questi commenti negativi mi tocchino perché sono persone diverse da me. Io sono buona e non lo farei mai. Mi viene da compatirle”. Sul suo futuro, invece, Elettra Lamborghini aveva dichiarato: “Vorrei essere un bell’esempio per i miei figli. Sinceramente non farei mai un figlio per puro egoismo. E poi mi fa paura l’epoca in cui viviamo, con TikTok e tutte le nuove tecnologie. Devo prendere un po’ di coraggio, ma ora ho tante cose da fare. Sicuramente è in progetto, ma non al momento”.