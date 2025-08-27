Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Elettra Lamborghini: “Prima troppo grassa, ora troppo magra. Delle critiche me ne frego, faccio la mia porca figura”

Immagine di copertina

La cantante si racconta in un'intervista in occasione del suo prossimo impegno televisivo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Protagonista di Italia’s Got Talent, in cui ricoprirà il ruolo di giudice, Elettra Lamborghini si è raccontata in un’intervista a La Repubblica. La cantante ha dichiarato sugli haters: “Me ne frego. Prima ero grassa, adesso sono troppo magra. Non va mai bene niente per gli altri. L’importante è che io stia bene. C’è chi mi preferiva prima e chi mi dice che adesso sono bellissima. Ma non mi interessa. Non vivo in funzione di quello che gli altri pensano. Io sto bene, e questo mi basta”. Poi rivela il segreto della sua forma: “Ho chiuso la bocca e mi sono allenata. La verità è che molte persone rosicano vedendo che ce l’ho fatta. Ma io sono fiera di me stessa e dico con orgoglio: faccio la mia porca figura. Tanto non puoi piacere a tutti. E io non voglio piacere a tutti”.

Già in una precedente intervista la cantante aveva rivelato di non dare troppo peso ai commenti sui social: “A volte mi è stato detto di coprirmi per i miei vestiti sexy. Penso che queste persone siano invidiose e annoiate. Non voglio che questi commenti negativi mi tocchino perché sono persone diverse da me. Io sono buona e non lo farei mai. Mi viene da compatirle”. Sul suo futuro, invece, Elettra Lamborghini aveva dichiarato: “Vorrei essere un bell’esempio per i miei figli. Sinceramente non farei mai un figlio per puro egoismo. E poi mi fa paura l’epoca in cui viviamo, con TikTok e tutte le nuove tecnologie. Devo prendere un po’ di coraggio, ma ora ho tante cose da fare. Sicuramente è in progetto, ma non al momento”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Al Bano: “Sanremo? Conti e Amadeus mi hanno fatto fare la figura del cog**one”
Musica / L'assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"
Musica / Gaia costretta ad annullare il concerto in Sardegna: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi”
Ti potrebbe interessare
Musica / Al Bano: “Sanremo? Conti e Amadeus mi hanno fatto fare la figura del cog**one”
Musica / L'assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"
Musica / Gaia costretta ad annullare il concerto in Sardegna: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi”
Musica / Maneskin, c'è la data della reunion
Musica / Selvaggia Lucarelli: “Il concerto di Fedez a Forte dei Marmi è un flop. Lui prende in giro Elodie, ma è costretto a vendere biglietti a metà prezzo”
Musica / Riparte il dissing tra Fedez e Tony Effe: "A Sanremo sembrava Pavarotti"
Musica / Da Tony Effe a Elodie fino a Ilaria Salis: le rime al veleno di Fedez
Musica / Fedez alla sagra dello stoccafisso: "I giornalisti mi hanno preso in giro"
Musica / Justin Timberlake: “Ho la malattia di Lyme, quando l’ho scoperto ero scioccato”
Musica / Rebecca Baby molestata durante un concerto, la cantante reagisce mettendosi in topless
Ricerca