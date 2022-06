Le urlano “tr*ia”, Elettra Lamborghini ferma il concerto | VIDEO

Ha fermato il concerto dopo dei beceri insulti ricevuti da alcuni ragazzi. Il video, pubblicato dalla stessa Elettra Lamborghini su Instagram per denunciare l’accaduto, è diventato virale sui social. Le immagini risalgono a ieri sera, quando la cantante si è esibita alla discoteca Musica di Riccione. Alcuni spettatori in prima fila le hanno rivolto pesanti insulti, come “tr*ia”.

A quel punto l’ereditiera si è rivolta verso il dj, ha stoppato il concerto ed ha fatto partire un coro contro i malintenzionati, a cui si è unito tutto il pubblico: “Scemo, scemo”, hanno urlato i suoi fan. L’artista, oltre a fermare la musica, ha chiesto che i malintenzionati lasciassero il concerto: “Fuori dai cogl*oni”, ha detto Lamborghini, tra gli applausi della gente. “Parlo a nome di molte artiste, purtroppo”, ha poi spiegato la cantate via social. “Su Tiktok c’è questo trend stupidissimo per cui i ragazzi vanno ai concerti e tirano loro dei nomi (ovvero insultano, ndr). Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca”.

Una stupida moda su TikTok, dunque, assolutamente da non condividere. Elettra stava cantando “Pistolero” quando alcuni ragazzi l’hanno insultata. “Se avete le palle, prendere e andate fuori dai cogli*ni”, ha ribattuto l’ereditaria. Poi il concerto è proseguito regolarmente. “Questa cosa non può passare come normale, è successo già alla mia collega Anna Pepe”, ha poi spiegato la cantante.

“Mi sentivo a disagio perché sembrava seriamente che tutta sta gente non avesse mai visto una patata da dieci anni. Erano porci schifosi. Li guardavo mentre cantavo e loro mi rispondevano di tirartela di meno. Erano davvero un looser. Erano ad un tavolo con altri dieci pagliacci. Poveri cog*ioni senza palle. Non vedete una fi*a da una vita”, ha concluso Lamborghini.