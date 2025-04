Eleonora Daniele replica ad alcune critiche ricevute sui social inerenti all’annuncio che la giornalista ha dato in diretta tv sulla morte di Papa Francesco. La conduttrice di Storie Italiane, infatti, è stata la prima a dare la notizia in diretta tv durante il suo programma attraverso la lettura di alcune agenzie che riportavano, per l’appunto, il decesso del Pontefice. Dopo un collegamento in esterna, una volta tornata la linea in studio la presentatrice ha affermato: “Sono arrivate due agenzie e io come giornalista devo leggere, una delle notizie più tristi del mondo. Le agenzie riportano la morte del Papa. Questa è la notizia, è morto papa Francesco, io penso che in questo momento debba esserci solo silenzio e preghiera”.

Il momento in cui viene data la notizia su Rai 1. Ore 9:59. #PapaFrancesco pic.twitter.com/MN8QKgKRK7 — LALLERO (@see_lallero) April 21, 2025

Interpellata da Fanpage, la conduttrice ha spiegato: “È stato uno dei momenti più tristi in tanti anni che ho vissuto in televisione e nel giornalismo”. Non è la prima volta che Eleonora Daniele si trova a gestire in diretta notizie di questa portata: “Seguii per Uno Mattina anche le notizie di Papa Wojtyla. Ma stamattina (ieri ndr) quando ho letto quella notizia per me è stato un enorme dispiacere. Sono ancora spaesata, in silenzio. L’importante è che in questo momento ci siano le preghiere per Papa Francesco. Nessuno avrebbe mai voluto dare una notizia del genere”.

Parole che testimoniano la commozione di Eleonora Daniele per la scomparsa del Pontefice. Commozione che, però, era stata criticata da alcuni telespettatori e giornalisti. “Tante, troppe, parole di retorica per una notizia talmente potente da non aver bisogno di fronzoli. Pause per ostentare pathos. Sembra l’annuncio di una eliminazione al Grande Fratello” ha scritto il giornalista Massimo Galanto su X. Anche diversi telespettatori hanno criticato Eleonora Daniele. “Non era Rai Uno vero? Ditemi che era una tv di quartiere…” scrive qualcuno. E ancora: “Ma che è tutto questo pathos, fai la giornalista e leggi sta notizia, poi sta faccia da pesce sconfortato come se fosse di nuovo l’11/9. Sembra una scena alla ‘gli occhi del cuore'”. Un altro utente afferma: “Che modo patetico di comunicare. È una notizia molto triste di suo non c’è bisogno di tutta questa scena”.