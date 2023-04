Due ex concorrenti di “Matrimonio a Prima Vista” hanno avuto una figlia: si chiama Aurora

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono diventati genitori. La coppia nata nella sesta edizione del programma Matrimonio A Prima Vista, ha condiviso la gioia più grande sui social, con una foto che li ritrae in ospedale con la figlia appena nata, Aurora. I due ragazzi romani che, dopo aver portato al termine l’esperimento di Real Time, sono convolati ufficialmente a nozze accogliendo, da poche ore, la loro prima figlia: Aurora. “Sei uguale a tuo padre”, ha scherzato la neo mamma su Instagram, dove ha condiviso la prima foto della piccola.

“Benvenuta Aurora, 3440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto e, ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo”, ha continuato Martina. “Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi”, le ha fatto eco Francesco, che se gli avessero detto che Matrimonio a prima vista gli avrebbe portato tutto questo molto probabilmente non ci avrebbe creduto. Francesco e Martina sono, al momento, gli unici ad aver dato forma e sostanza al fine ultimo del programma.

Si sono conosciuti alla sesta edizione, anche se lì per lì sembrava che l’alchimia faticasse ad arrivare. Le cose, però, sono sorprendentemente andate per il verso giusto portandoli a dire nuovamente sì nel settembre del 2021, stavolta a telecamere spente. Nell’ottobre del 2022 arriva, invece, l’annuncio della gravidanza su Instagram: “Il meglio deve ancora venire”, le parole di lei sui social accompagnate da alcuni scatti con il pancione in bella vista. “Se non ci fosse stato il programma, non ci saremmo mai incontrati: sarà divertente quando chiederanno a nostro figlio come si sono conosciuti mamma e papà”, aveva raccontato Martina a Vanity Fair poco dopo la fine di Matrimonio a prima vista.