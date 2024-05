Amadeus e il post sui social: frecciata al suo ex manager Lucio Presta?

Amadeus potrebbe aver risposto al suo ex manager Lucio Presta che recentemente lo aveva attaccato in un’intervista accusandolo di ingratitudine.

“La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi” aveva affermato Lucio Presta.

Accuse alle quali Amadeus non ha mai replicato apertamente. Tuttavia, il conduttore ha postato sui social un enigmatico messaggio che molti hanno interpretato proprio come una risposta al suo ex manager.

In una stories sul suo profilo Instagram, infatti, il presentatore ha citato Dostoevskij scrivendo: “Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in se stesso né intorno a sé”.