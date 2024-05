La stoccata di Dargen D’Amico alla Rai: “Il concerto sarà sul Nove”

Stoccata di Dargen D’Amico alla Rai durante il concertone del primo maggio: l’artista, infatti, ha ironizzato sulla tv di Stato e la fuga verso il Nove.

Salito sul palco allestito al Circo Massimo, il cantante ha infatti dichiarato: “Mamma Rai. Siccome oggi è la festa dei lavoratori ricordiamo che la Rai fa un doppio lavoro: lavora per sé e per la concorrenza. Il primo maggio va benissimo a livello di ascolti ed è per questo che passerà sul Nove l’anno prossimo. Oggi speriamo che si attui del tutto la Costituzione per i diritti sul lavoro”.