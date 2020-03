Disney+, il catalogo della nuova piattaforma streaming: film e serie tv, da vecchie a nuove

Arriva finalmente la piattaforma Disney+, chiamato anche Disney Plus: si tratta di una piattaforma streaming di proprietà della Walt Disney Company che finalmente approda anche in Italia con un nuovo servizio streaming che metterà insieme un grande catalogo di film e serie tv di proprietà Disney, dai grandi classici alle nuove proposte originali.

In Italia, Disney+ esce ufficialmente il 24 marzo 2020 e raccoglie nel suo catalogo proposte Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e 20th Century Fox (che ha acquisito da poco). Ma qual è il catalogo? Vediamolo insieme.

Disney+, il catalogo: i prodotti Disney

Tantissimi i film che potremo guardare sulla nuova piattaforma streaming. Dagli intramontabili classici come Biancaneve, Fantasia, Pinocchio, La Bella e la Bestia, Dumbo, Peter Pan, Bambi, Cenerentola, Aladdin, Il re Leone, Pochaontas, Mulan, Atlantide, Hercules, La bella addormentata e ancora Frozen, Zootropolis, Oceania, Big Hero 6.

Tra le novità invece grande attesa anche per il live-action di Lilli e il Vagabondo, la serie televisiva di High School Musical, che riporta indietro ai tempi di Gabriella e Troy. E poi vedremo anche Togo, un film ambientato nel 1925 con un cane da slitta come protagonista che ricorda Balto e infine Encore, una serie tv che racconta dei membri del cast di un musical liceali richiamati a reinterpretare i loro brani una volta adulti.

Nel catalogo di Disney+ vediamo anche film più moderni con i live-action di Dumbo, Alice in Wonderland, Le cronache di Narnia, Pirati dei Caraibi, Mary Poppins, Sister Act e la saga di High School Musical.

Disney+, il catalogo della Pixar e Marvel

Nel catalogo Disney+ per la sezione Pixar vedremo tutte le pellicole prodotte finora a prova di grandi e piccini, a partire da successi come Toy Story, Monsters&Co, Cars, Gli Incredibili, Ratatouille, e anche gli short movie come Float.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione Marvel, vedremo sulla piattaforma streaming tutti i film e le serie tv dell’Universo dei supereroi di casa Disney, dagli Avengers ai Guardiani della Galassia, ma anche film più vecchi come i Fantastici Quattro. Si darà spazio anche alle serie televisive, anche quelle nuove dedicate ad Occhio di Falco e Soldato d’Inverno ad esempio oppure quella dedicata a Wanda.

Disney+, Star Wars

Gli appassionati di Star Wars potranno abbuffarsi di maratone dei film della saga più avvincente degli ultimi anni. Troverete infatti Star Wars: Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni, La vendetta dei Sith, Il risveglio della forza, Rogue One e infine L’ascesa di Skywalker). Grande attesa per la nuova serie Disney, The Mandalorian, ispirata proprio all’universo di Guerre Stellari. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione e in Italia arriverà proprio con Disney+.

Disney+, National Geographic e 20th Century Fox

Come sappiamo, Disney ha acquisito la 20th Century Fox e, dopo i numerosi tagli effettuati finora, almeno una nota positiva c’è: i grandi prodotti firmati dalla casa di produzione americana finiranno su Disney+ come i Simpson ad esempio. Tra gli altri prodotti in arrivo c’è anche il film Avatar, che avrà presto un sequel. In più, Disney ha anche assorbito National Geographic, per cui metterà a disposizione sulla sua piattaforma moltissimi documentari e biopic come Free Solo, Titanica, Great migrations e la nuova docu-serie Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Disney+, i contenuti originali in arrivo sulla piattaforma

Facciamo un piccolo resoconto delle nuove uscite Disney che arriveranno sulla piattaforma dopo il suo lancio:

The Mandalorian

Lilli e il Vagabondo

Hero Project

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Encore

High School Musical: la serie

Float

Un giorno in Disney

Star Wars: the clone wars

L’arrivo di Disney+ metterà sicuramente in difficoltà anche gli altri colossi dello streaming, prima tra tutti Netlifx. Qui trovate la spiegazione di come funziona Disney+ e quanto costa.