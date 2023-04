Dennis Fantina, da vincitore di Amici a barista: “Per me l’importante è essere umili e dignitosi”

Da talento artistico vincitore di “Amici” di Maria De Filippi a barman: Dennis Fantina, ex artista portato in trionfo nel talent di Canale 5, ha raccontato la sua vita a Serena Bortone nel corso di “Oggi è un altro giorno”, ripercorrendo 20 anni di carriera.

Primo vincitore del programma, non è riuscito a raccogliere i frutti della spinta mediatica e artistica di quel successo. “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, racconta. “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.

Ha fatto più di un tentativo per restare nel mondo della musica, e per un primo periodo i suoi progetti sono stati supportati da Radio Italia, che ha prodotto e pubblicato i suoi dischi. Fino al 2009, quando ha deciso di cambiare strada. La delusione è tanta ma oggi non rinnega la sua scelta: il lavoro gli piace e gli permette di vivere una vita dignitosa. Recentemente ha partecipato a “Tale e Quale Show”, ammettendo di non aver mai accantonato il sogno di lavorare nel mondo della musica.

Nel 2019 sul palco di “All together now”, a Mille Hunziker ammise: “Al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo”.