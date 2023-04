Chi è Dennis Fantina, il cantante ospite di Oggi è un altro giorno: moglie, figli, canzoni, Amici, Tale e Quale Show, età, anni, carriera, vita privata, Instagram

Chi è Dennis Fantina il cantante e vincitore della prima edizione di Amici ospite di Oggi è un altro giorno? Nato a Triste il 6 dicembre 1976, è un noto cantante conosciuto dal grande pubblico per aver vinto Amici, ma anche perché ha partecipato a Tale e Quale Show su Rai 1. Sin da ragazzo la sua vera passione è la musica.

La svolta arriva nel 2001 quando partecipa alla primissima edizione di Amici, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Dopo la vittoria si è parlato di qualche presunta polemica con Maria De Filippi, ma il cantante ha bollato come false queste ipotesi: “Polemica con Maria De Filippi? Un gran fraintendimento. Ho letto una mia intervista che riportava parole di almeno una decina di anni fa, in cui dal titolo si lasciava intendere che mi fossi lamentato di Maria De Filippi per essere disoccupato e del fatto che non mi avesse chiamato alla ‘Sfida dei talenti’. Chi è andato oltre titolo e sottotitolo avrà capito che non porto rancore verso nessuno, anche se il dispiacere per non essere stato chiamato rimane. Maria non la sento dal 2005 ma non ho davvero nulla contro di lei, so inoltre che non è una persona superficiale e avrà certamente capito che la situazione che può essersi creata è legata puramente a qualche titolo fuorviante, di molti ma molti anni fa”.

Dopo la fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Dennis Fantina pubblica il suo primo album, che contiene ben 8 canzoni inedite. Nel 2003 viene scelto per interpretare Danny Zucco, il protagonista del musical Grease. L’anno successivo entra a far parte del team di Radio Italia e Video Italia e conduce il programma radiofonico Funky e Duck insieme con Paola Gallo, mentre in tv presenta il programma pomeridiano Insieme a Dennis.

Questo dopo Amici è sicuramente il periodo più florido e di successo per Dennis Fontina. Nel 2005 arriva il suo secondo album, Io credo in te. Nel 2006 partecipa a Notti sul ghiaccio, talent show condotto da Milly Carlucci. Nel 2014 pubblica i singoli La Zumbada e Natale Sarà. Per di più inizia anche a collaborare con il regista Ronnie Roselli, recitando in alcuni cortometraggi prodotti da Video900. A settembre 2015 partecipa alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia.

Nello stesso anno prova anche a partecipare a The Voice of Italy, ma non viene scelto. Nel 2019 Dennis Fantina è tra i concorrenti di All Together Now. Tra le ultime canzoni ricordiamo Rosso intenso nel 2020, mentre nel 2021 ha registrato i singoli Senti e L’Effetto speciale di un film. Un’altra grande opportunità per la sua carriera arriva quando partecipa a Tale e Quale Show 2021, ottenendo un buon piazzamento.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Dennis Fantina? Il cantante è sposato dal 2005 con Sabina. Sua moglie è lontana dal mondo dello spettacolo. Inoltre hanno due figli. Nathan, nato nel 2005, e Neal, nato nel 2011. Su Instagram è seguito da oltre 15mila persone.