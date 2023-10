Falso allarme bomba in una scuola di Roma, paura per David Parenzo

Attimi di comprensibile paura per il conduttore e giornalista David Parenzo che, durante il programma L’aria che tira in onda su La7, ha dato la notizia di un allarme bomba in una scuola ebraica di Roma, poi rivelatosi fortunatamente non veritiera, frequentata dai figli del presentatore.

“Voglio chiedere scusa al pubblico perché evidentemente capisco che gli affari privati non sono pubblici, ma in questo caso c’è una questione particolare che mi riguarda” ha affermato David Parenzo nel dare la notizia.

Successivamente il giornalista ha aggiunto: “Vi chiedo scusa ma io nel frattempo mi sto scrivendo con mia moglie per cercare di capire la questione dei bambini. Tolgo la parte emotiva e torniamo alla notizia. Vi chiedo scusa se ho da gestire sia la parte qui che quella reale”.

La notizia si è diffusa poco dopo le 11 di oggi, mercoledì 18 ottobre: secondo le prime informazioni una telefonata anonima arrivata al 112 aveva segnalato un allarme bomba alla scuola ebraica di Roma al Portico di Ottavia.

Poco dopo, però, la notizia è stata smentita dalla Comunità ebraica di Roma, precisando, in realtà, che quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d’Ottavia era un’esercitazione. L’allarme bomba, dunque, era fittizio e l’evacuazione della scuola era stata precedentemente concordata.