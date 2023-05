Dario Argento: “Mentre giravo Suspiria volevo buttarmi dalla finestra. Ho paura di non vedere più le mie figlie”

Dario Argento: “Mentre giravo Suspiria volevo buttarmi dalla finestra”

In occasione di una retrospettiva a lui dedicata al British Film Institute di Londra, il Corriere della Sera ha riproposto un’intervista del 2019 in cui Dario Argento ripercorreva la sua vita professionale e privata svelando anche quale sia la sua paura più grande.

Il maestro del brivido, 82 anni, raccontava: “Per scrivere film horror bisogna avere un buon dialogo con la nostra metà cattiva. Non tutti sanno d’averla. Ma io la riconosco e ci parlo”.

La passione dell’horror nasce a Parigi, dove Dario Argento era andato a studiare. Ma per parlare di brivido bisogna avere allo stesso tempo paura: “Per evitare distrazioni, scrissi Profondo Rosso in una casa che avevo in campagna vicino Roma Era praticamente diroccata, non c’erano né luce né acqua”.

“Arrivavo alle otto e me ne andavo la sera. E, quando cominciava a imbrunire, iniziavo ad avere paura delle cose che scrivevo e che vedevo riempire il foglio bianco nella macchina da scrivere: ogni volta che creo, è come se vedessi il film davanti agli occhi e scrivo quello che vedo” raccontava ancora il regista.

Nell’intervista Dario Argento, poi, svela un retroscena su Suspiria: “È nato dal mio pensiero e la differenza con tutto quello che c’era stato prima è che non era solo una storia, ma era basato sulla psicologia. Perciò è diventato famosissimo e registi come Guillermo del Toro e John Carpenter si dichiarano miei seguaci. E poi, prima di Suspiria, un film sulle streghe non era mai stato fatto”.

Il regista, quindi, proseguiva: “Arrivati a Monaco per Suspiria, trovammo strade e chiese imbandierate di nero: era morto un cardinale, l’impressione fu forte. Poi, impazzirono gli orologi di molti di noi. Mentre finivo Suspiria a Roma, mi ero da poco separato e abitavo all’Hotel Flora. Il film andava benissimo, ero felice, ma non ho mai capito perché, quando tornavo in albergo, mi veniva la follia di buttarmi dalla finestra. Poi, un amico medico mi suggerì di spostare un armadio davanti alla finestra. Mi spiegò: l’idea del suicidio sparisce in fretta e, se quando ti viene devi spostare l’armadio, ci metti abbastanza da fartela passare. Aveva ragione”.

Sposato due volte, Dario Argento ha avuto due figlie: Fiore (attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi) e Asia. E la sua paura più grande riguarda proprio loro: “Ho ricordi stupendi del periodo in cui siamo stati tutti e tre, di vacanze, serate a teatro, passeggiate. Una cosa che mi fa paura è l’idea di non vedere più le mie figlie”.