Danny Masterson arrestato per stupro: rischia il carcere a vita

Danny Masterson è stato arrestato per stupro e rischia il carcere a vita. L’attore hollywoodiano è noto ai più per aver recitato in The Ranch. Masterson, 44 anni, secondo il procuratore generale di Los Angeles avrebbe costretto al sesso tre donne in tre episodi differenti, dal 2001 al 2003. Questa non è la prima volta che il nome di Danny Masterson salta all’occhio per abusi sessuali. Le prime indagini sul suo conto erano partite già nel 2016: di fatto, Masterson aveva dovuto abbandonare la serie televisiva di Netflix (The Ranch). Recentemente altre quattro donne – appartenenti alla chiesa di Scientology, a cui è fedele anche l’attore – hanno sporto denuncia alla polizia, accusandolo di molestie sessuali.

La prima udienza è stata fissata per il 18 settembre. In caso di condanna, l’attore rischia tra i 45 anni e il carcere a vita. Attualmente, Masterson è in stato d’arresto ed è stata fissata una cauzione da tre milioni e 300 mila dollari. L’attore si è dichiarato innocente. La fama per Masterson è arrivata con la sit-com That’s 70’s Show, in cui interpreta Steven Hyde, ma ha iniziato come baby modello a soli quattro anni, dopodiché si è lanciato nel mondo delle pubblicità. L’esordio al cinema è arrivato con Beethoven 2, era il 1993. Ha sposato nel 2011 l’attuale moglie, l’attrice Bijou Phillips, dalla quale ha avuto una figlia, Finna Francis, di sei anni.

