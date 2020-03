Coronavirus, Alba Parietti contro il virologo: “Bisogna stare a casa”. Ma il giorno prima era a Courmayeur

Durante la puntata di domenica 8 marzo del programma Live – Non è la D’Urso, l’opinionista Alba Parietti, ospite in studio, si è scagliata contro Matteo Bassetti, medico infettivologo e primario del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Bassetti, intervistato in video collegamento da Barbara D’Urso, è stato duramente attaccato da Alba Parietti mentre cercava di spiegare la situazione degli ospedali in Liguria. E mentre il primario ripeteva le misure necessarie da adottare per evitare la propagazione del virus Covid-19, la Parietti lo ha interrotto attaccandolo e accusandolo di dire il falso.

“Dica le cose come stanno – ha tuonato l’opinionista – il 10% delle persone che si ammalano hanno bisogno della terapia intensiva”. La Parietti ha poi continuato: “Bisogna stare a casa. In Lombardia si è arrivati al collasso, negli ospedali oggi si sceglie chi far vivere e chi far morire. Non ragionate per la vostra poltrona e il vostro culo“.

Alba Parietti, dopo aver attaccato verbalmente Bassetti, ha poi raccontato della situazione in Valle d’Aosta dove sono arrivate “orde di Lombardi“. Quest’ultimi, prendendo d’assalto gli impianti sciistici, si sono ben guardati dal rispettare le “buone pratiche” raccomandate dal Governo, come la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. Proprio pochi giorni prima della puntata con il primario del San Martino, Alba Parietti racconta di essere salita sulla funivia a Courmayeur, come dimostrano le foto pubblicate in questi giorni sul suo profilo Facebook, ed essersi scandalizzata dal fatto che nessuno rispettava le norme di sicurezza. La stessa funivia su cui è salita anche lei, “lombarda” tra i lombardi.

