Coronavirus, “Ora vi spiego come non prendere il treno”: il tutorial di Frank Matano

Il tutorial di Frank Matano su come non prendere il treno

Il comico e presentatore tv Frank Matano ha diffuso su Facebook un video tutorial su “come non prendere il treno”, che sbeffeggia, tra le righe, chi a partire da ieri, sabato 7 marzo, ha preso d’assalto le stazioni della zona rossa violando l’invito del governo a non allontanarsi e restare in casa per contenere l’epidemia di coronavirus.

“Per non prendere il treno e spostarsi basta aprire il sito di Trenitalia o Italo e poi chiuderlo, non facendo il biglietto. Non prenderete il treno se non andate in stazione: lo so che è difficile ma basta seguire questi piccoli consigli e il treno non lo prenderete”.

Leggi anche:

Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare in casa. Video reportage da Milano Centrale

Potrebbero interessarti Coronavirus, coppia di anziani fugge da Codogno per andare a sciare in Trentino: sono positivi "Grazie alle donne che combattono il Coronavirus": il discorso di Mattarella per l'8 marzo Coronavirus, Walter Ricciardi: "Al Sud meno percezione del rischio"