Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

Maid

Dove: Netflix

Quando: 2021

Genere: Drammatico

Perché: La serie costruisce uno sguardo ampio e risoluto su cosa sia la povertà. Maid è una storia individuale che mostra come la spirale della mobilità verso il basso sia accelerata da fattori come il genere, la genitorialità e la salute mentale. E come tutto ciò possa essere combattuto.

Generazione 56k

Dove: Netflix

Quando: 2021

Genere: Commedia

Perché: Generazione 56k di Netflix è una serie per romantici/che, cresciuti/e a pane e Nutella con gli 883 in cuffia. Il protagonista Daniel rappresenta la generazione Y più cinica, ma anche la più nostalgica e speranzosa. Divertentissime, e per nulla forzate, le scene con i The Jackal.

La regina degli scacchi

Dove: Netflix

Quando: 2020

Genere: Drammatico

Perché: Basata sull’omonimo libro di Walter Tevis. La storia segue un’orfana, Elizabeth Harmon, e il suo viaggio che la porta dalle prime partite in un fetido orfanotrofio alla competizione per diventare la più grande giocatrice del mondo, con tutti gli ostacoli del caso da superare.

Rosemary’s Baby

Dove: Starz Play

Quando: 2014

Genere: Horror

Perché: Remake dell’omonimo film di Polanski del 1968, che non regge il confronto con l’originale ma che mostra due meriti: le venature slasher che si sommano a quelle psicologiche e il trasferimento da New York a Parigi, che aggiunge un senso di spaesamento alla situazione di Rosemary.

The Last Duel

Dove: Cinema

Quando: 2021

Genere: Storico

Perché: L’ultimo film di Ridley Scott è incredibilmente realistico. Nonostante sia ambientato nel 14° secolo, la trama risuona contemporanea e getta luce sul movimento #MeToo e su come la verità di una donna sia sempre stata secondaria rispetto all’onore e all’orgoglio di un uomo.

Petite Maman

Dove: Cinema

Quando: 2021

Genere: Coming of age

Perché: Il tempo è il soggetto principale del film, che si apre con il ticchettio di un orologio, come in Fanny e Alexander. Il film cerca di comprendere i misteri dell’età adulta attraverso gli occhi di una bambina, tra la casa di sua nonna e il bosco autunnale dell’infanzia di quest’ultima.

La casa oscura

Dove: Disney +

Quando: 2021

Genere: Thriller

Perché: Il film riesce a creare tensione più di quanto riesca a risolverla. Il terzo atto ha una svolta molto poco credibile, ma la trama traballante è bilanciata dall’ottima performance di Hall nei panni della scettica Beth. Evidenti i riferimenti ai film Le verità nascoste e a The Others.

