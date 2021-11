Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

ETERNALS

DOVE: Cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Fantastico

PERCHÉ: Eternals ha un grande respiro epico e mitico. La scena di apertura si legge come una pagina

di Genesi e narra le gesta del Primo Celeste, portatore di luce. È senz’altro il capitolo più inclusivo del Marvel Cinematic Universe ed è il primo che mostra apertamente una scena di sesso.

HALLOWEEN KILLS

DOVE: Cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Horror

PERCHÉ: Sequel di Halloween (2018), che narrava efficacemente il trauma e la redenzione di Laurie Strode. Questo film riprende la storia di Laurie, ma si concentra sui personaggi che le orbitano intorno e sulla città di Haddonfield, che ha dato i natali al male puro: Michael Myers.

LA SCELTA DI ANNE

DOVE: Cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Drammatico

PERCHÉ: Vincitore del Leone d’oro a Venezia. Un’opera vitale e dolorosamente attuale che racconta la storia di una giovane che cerca di abortire nei primi anni Sessanta in Francia, quando la procedura era illegale. Un feroce grido femminista che urla il desiderio di autodeterminazione.

RUSSIAN DOLL

DOVE: Netflix

QUANDO: 2019

GENERE: Drammatico

PERCHÉ: Una storia che, come Ricomincio da capo, si basa su un loop temporale che esplicita il tema della serie stessa: bisogna morire per rinascere. Il ciclo di vita, morte, vita in cui Nadia è intrappolata diventa quindi allegoria di tutto ciò che la protagonista si ritrova ad affrontare.

STRANGE DAYS

DOVE: Home video

QUANDO: 1995

GENERE: Fantascienza

PERCHÉ: Il film ci mostra cosa vuol dire vedere attraverso gli occhi degli altri e vivere a livello sensoriale esperienze che non ci

appartengono. Il tutto in una Los Angeles che si trova a metà strada tra l’incubo futuristico di Blade Runner e le strade buie dei noir anni Quaranta.

ALICE IN BORDERLAND

DOVE: Netflix

QUANDO: 2020

GENERE: Drammatico

PERCHÉ: La serie, che strizza spesso l’occhio a Ready Player One, racconta la storia di Arisu (che può essere tradotto come Alice), un liceale annoiato che si ritrova in un mondo parallelo post-apocalittico noto come Borderland. Il prodotto è imperdibile per chi ha amato Squid Game.

THE WILDS

DOVE: Prime Video

QUANDO: 2020

GENERE: Survival

PERCHÉ: Racconto di formazione che riecheggia Lost e segna l’ingresso di Prime Video nella programmazione young adult. La narrazione – che si dipana su tre piani temporali – affronta la difficoltà di essere ragazze che vorrebbero dei legami ma che hanno il mondo contro.

LUNA PARK

DOVE: Netflix

QUANDO: 2021

GENERE: Dramedy

PERCHÉ: Un dramma spumeggiante su due donne che scoprono una nuova famiglia l’una nell’altra. La serie non cerca di essere più profonda di quello che è, e questo è il suo punto forte, insieme allo scenario romano e alla colonna musicale – combinazione di musica anni Sessanta e pezzi contemporanei.