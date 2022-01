Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

AND JUST LIKE THAT

DOVE: Now TV

QUANDO: 2021

GENERE: Dramedy

PERCHÉ: Carrie, Charlotte e Miranda non sono più le donne che erano; non siamo più nel 1998 o nel 2004. I personaggi sono gli stessi di Sex and the City, ma il mood e i desideri sono cambiati. La prima era una commedia romantica, questo revival si avvicina a un dramma meditativo del dolore.

WHAT IF…?

DOVE: Disney+

QUANDO: 2021

GENERE: Cinecomic

PERCHÉ: Le storie dei nove episodi si basano sul concetto di multiverso che ora è canonico per il MCU. L’esplorazione alternativa degli eventi non si limita a scalfire la superficie e spiega come, se un personaggio fosse diverso da quello che era, cambierebbe l’intero universo che lo circonda.

YOUNG ROYALS

DOVE: Netflix

QUANDO: 2021

GENERE: Drammatico

PERCHÉ: Di adolescenti ribelli in scuole prestigiose ne abbiamo visti fin troppi, si pensi a Elite o Gossip Girl. Tuttavia, Young Royals gioca su personaggi che sembrano archetipi – il piantagrane, il cittadino emarginato, l’arrampicatore sociale – per poi capovolgere ogni prospettiva.

NABILLA SENZA FILTRI

DOVE: Prime Video

QUANDO: 2021

GENERE: Reality

PERCHÉ: Nabilla non esita a mettersi a nudo e a parlare dei suoi dubbi, delle sue paure e degli ostacoli che ha incontrato, comprese le sue passate tendenze suicidarie e la sua esperienza di permanenza in carcere: “Se le persone non conoscono questo lato, non potranno mai capirmi davvero”.

THE FRENCH DISPATCH

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Dramedy

PERCHÉ: Una storia di protesta, con Timothée Chalamet nei panni di un leader studentesco dai capelli selvaggi. Anderson prende il concetto di dissenso, lo apre e lo scardina in una tavolozza tonale kitsch e pastellata, eludendo accuratamente qualsiasi posizione politica, ma non sociale.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Cinecomic

PERCHÉ: Un vero film evento, con un elevatissimo numero di crossover. Ma nonostante l’affollamento e l’elemento nostalgia, il film è un classico viaggio dell’eroe, che attraverso villain e catastrofi ci racconta il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta.

DON’T LOOK UP

DOVE: Al cinema

QUANDO: 2021

GENERE: Commedia

PERCHÉ: Il film scritto e diretto da Adam McKay, risalta per il lavoro eccelso di scelta del casting, eseguito da Francine Maisler. Il potere di attrattiva delle personalità divistiche coinvolte è alla base della costruzione di questa commedia, come dimostrano le tante battute taglienti sulla natura della celebrità.

STRADA A DOPPIA CORSIA

DOVE: Home Video

QUANDO: 1971

GENERE: Road Movie

PERCHÉ: La strada aperta, con tutte le sue connotazioni esistenziali, è stata oggetto di molte opere d’arte, ma Strada a doppia corsia la incarna in tutta la sua apatia e solitudine. Il film è lontano dalla struttura narrativa classica e da qualsiasi tipo di risoluzione drammaturgica.

Continua a leggere l’articolo sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui