Follia a un reality colombiano: concorrente tenta di annegare compagna in piscina | VIDEO

Attimi di panico e terrore durante la diretta del reality colombiano La Mansion De Luinny dove una content creator, Yina Calderón, ha spinto in piscina e poi tentato di annegare la compagna Yina Piry, una deejay. Dopo la spinta, Piry ha sbattuto la testa contro il bordo della piscina con gli altri concorrenti che hanno tentato di intervenire. Il conduttore del reality ha annunciato che Yina Calderón verrà espulsa dalla trasmissione, mentre Yina Piry è stata punita.

La lite, infatti, è nata dopo che Yina Piry aveva messo della farina nel phon di Yina Calderón, imbiancandole i capelli. La reazione di quest’ultima è stata furiosa e sopra le righe. Quando le è stato comunicato il provvedimento disciplinare, la creator ha affermato: “Peccato, perché se ne va il rating, ma io non mi faccio intimidire da nessuno”. La vittima, tuttavia, ha chiesto di non punire ulteriormente la rivale.