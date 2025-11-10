Claudia Gerini: “Non volevo assolutamente criticare Samira, mi dispiace se sono sembrata acida”

Claudia Gerini torna su alcune sue recenti dichiarazioni e chiarisce di non avere nulla contro Samira Lui e La Ruota della Fortuna. Ospite del podcast Tintoria, infatti, l’attrice aveva dichiarato: “Accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda. Siamo nel 2025 e continua a esserci il presentatore e la bella ragazza accanto: secondo me è una cosa che non si può più vedere”. Pur non avendola nominata, diverse persone avevano interpretato le parole di Claudia Gerini come una frecciata nei confronti di Samira. Ora, l’attrice, fa chiarezza attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: “Non volevo assolutamente criticare Samira!! ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima. Dicevo soltanto che oggi come ieri (visto che si criticava non è la rai di 30 anni fa!) la donna vestita in modo sensuale e succinto, attira il pubblico e non mi sembra che si siano fatti tantissimi passi avanti. Mi dispiace se sono sembrata acida, non volevo proprio”.

L’interprete aveva definito la figura della valletta “anacronistica”. Nel corso dell’intervista, poi, Claudia Gerini aveva spiegato meglio il suo punto di vista: “E chi ci metti a girare la lettera? Mettici un ragazzo! Perché non può esserci anche un uomo? O magari tutti e due, ma vestiti normali. Certi ruoli andrebbero aggiornati, ormai questa dinamica è superata”. Ricordando la sua esperienza a Non è la Rai, poi, Claudia Gerini aveva affermato: “Noi non eravamo nude all’epoca, per me non era una rampa di lancio. Io sono proprio scappata perché volevo fare cinema, all’epoca se tu facevi una fiction in tv non facevi mai cinema perché odoravi di fiction, si diceva così”.