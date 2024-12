WeShort e Corto Dorico: una partnership per promuovere il cinema breve a livello internazionale

WeShort, la piattaforma di streaming leader dedicata ai cortometraggi, annuncia con entusiasmo la sua partnership strategica con il prestigioso Corto Dorico Film Fest, giunto alla sua XXI edizione.

Questa collaborazione ha l’obiettivo di promuovere il cinema breve come una scelta quotidiana di intrattenimento e di rendere il festival sempre più internazionale, ampliandone la visibilità a livello globale.

Corto Dorico, fondato nel 2004 e considerato uno dei festival più autorevoli in Italia per i cortometraggi, si tiene ogni anno ad Ancona. Con oltre 750 opere iscritte per l’edizione 2024, il festival offre una programmazione ricca di appuntamenti, tra cui concorsi nazionali e internazionali, masterclass, workshop, proiezioni ed eventi dedicati a tematiche sociali. Co-diretto dal regista Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, il festival è un laboratorio culturale che unisce passione per il cinema, scoperta di talenti emergenti e impegno sociale. Tra le sue sezioni principali, spiccano “Short on Rights” in collaborazione con Amnesty International Italia e il concorso “ShorTEEN”, dedicato ai cortometraggi per e realizzati da ragazzi.

Punti salienti della partnership:

Distribuzione internazionale : i cortometraggi finalisti di Corto Dorico avranno la possibilità di entrare in contatto con WeShort , per accedere all’opportunità di distribuzione in streaming ad un pubblico globale.

: i cortometraggi finalisti di avranno la possibilità di entrare in contatto con , per accedere all’opportunità di distribuzione in streaming ad un pubblico globale. WeShort Award Best Short Film : il corto selezionato dal team di WeShort riceverà un premio speciale e avrà la possibilità di siglare un contratto di distribuzione direttamente con la piattaforma.

: il selezionato dal team di riceverà un premio speciale avrà la possibilità di siglare un contratto di distribuzione direttamente con la piattaforma. Masterclass innovativa : Alessandro Loprieno, fondatore e CEO di WeShort , terrà una masterclass esclusiva sul tema “Cinema e Intelligenza Artificiale”.

: Alessandro Loprieno, fondatore CEO di , terrà una masterclass esclusiva sul tema “Cinema Intelligenza Artificiale”. Playlist dedicata: da oggi, la playlist “ Corto Dorico ” sarà disponibile su WeShort , con i corti finalisti dell’edizione in corso, visibili fino alla settimana successiva alla conclusione del festival.

WeShort si impegna inoltre a promuovere Corto Dorico nel mercato nordamericano, consolidando il festival come un punto di riferimento internazionale per il cinema breve