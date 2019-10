Festa del cinema di Roma, il programma della nona giornata del Festival: 26 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma dell’ottava giornata della festa del cinema di Roma, prevista per domenica 27 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione dell’ultima giornata

Sono finite le proiezioni della selezione ufficiale, quindi domenica 27 ottobre traiamo le somme della Festa del Cinema 2019.

Ma non significa che la festa è finita, anzi, si va comunque avanti per l’ultima giornata del Festival. Tra gli eventi speciali della girata troviamo The Fanatic di Fred Durst.

Protagonisti dei duelli saranno Jacopo Mosca vs Gabriele Niola e Nicola Calocero vs Federica Aliano.

L’ultimo appuntamento di Fedeltà Tradimenti è con Gaetano Cappelli.

Per la sezione omaggi e restauri troviamo Ugo & Andrea, di Rocco Mortelliti.

Potrebbero interessarti Festa del Cinema di Roma, Viola Davis riceve il premio alla carriera Festa del cinema di Roma, il programma della decima giornata del Festival Keanu Reeves ha trovato l’amore: la nuova fidanzata è Alexandra Grant

La festa del cinema di Roma vi aspetta domenica 27 ottobre 2019 con l’ultima giornata di Festival. Qui il programma al completo.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019