Festa del cinema di Roma, il programma della sesta giornata del Festival: 22 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma della sesta giornata della festa del cinema di Roma, prevista per martedì 22 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della sesta giornata

La festa del cinema di Roma entra nel vivo. Oggi 22 ottobre sono tre le grandi proiezioni in anteprima da non perdere: Judy, Your Mam and your Dad e Waves. Il primo film vede come protagonista Renée Zellweger, nei panni di Judy Garland, la straordinaria attrice de Il mago di Oz.

La pellicola racconta la storia della diva nella sua fase di declino, quando, al massimo del successo, è dipendente dagli psicofarmaci e non riesce ad andare in scena e a nascondere la sua sofferenza. Un’interpretazione che, secondo molti, potrebbe valerle l’Oscar.

L’anteprima del film è prevista oggi alla Festa del cinema alle 19.30 in sala Sinopoli.

Qui il trailer del film Judy, diretto da Rubert Goold:

Imperdibile anche la prima di Your Mam and your Dad di Quirijns Klaartje: il film è incentrato sui complessi meccanismi della mente nel rapporto con i propri genitori. Partendo dalla storia del giovane cecoslovacco Michael Moskowitz, abbandonato dalla madre a soli diciassette anni, il regista scava nei meandri della mente dell’uomo, che va in analisi per superare i traumi legati alla sua infanzia difficile.

La pellicola è in programma alle ore 21.30 in Sala Studio.

Infine spazio a Waves di Trey Edward Shults, in Sala Sinopoli alle 22.00. Il film è una storia di formazione che ha come protagonista un giovane afroamericano, la cui vita perfetta è sconvolta da una tragedia. La pellicola è visibile in Sala Sinopoli alle 22.00.

Tra gli eventi di oggi 22 ottobre alla sesta giornata della Festa del cinema di Roma, l’incontro con l’attore John Travolta, un vero e proprio idolo degli anni Ottanta. Tra i capolavori intramontabili a lui legati ricordiamo Saturday Night Fever e Pulp Fiction, il capolavoro di Tarantino. L’incontro con John Travolta è nella Sala Petrassi alle ore 17.30.

Infine spazio ai film della kermesse collaterale Alice nella città: tra i titoli più interessanti, L’età giovane dei fratelli Dardenne alle 21 in sala R. Fioretta, Apnea di Julien Troussellier alle ore 17.00 in Sala R. Fioretta, seguito alle 19.00 da Take Me Somewhere Nice di Ena Sendijarević.

La festa del cinema di Roma vi aspetta martedì 22 ottobre 2019 con la sesta giornata di Festival. Qui il programma al completo.

